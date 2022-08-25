На Киевской трассе в районе Малоярославца из-за сломанной легковушки случилось массовое ДТП
В четверг, 25 августа, около 12 часов дня на Киевском шоссе в районе Малоярославца произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.
У «Лады» срезало ступицу, из-за чего водителю пришлось прижаться к отбойнику и выставить знак аварийной остановки. После этого он отправился в Обнинск за запчастями, на пару часов оставив автомобиль на шоссе.
В это время по киевской трассе двигался грузовик «Скания», водитель которого не заметил легковушку и врезался в нее.
От удара отечественную машину выбросило в левую полосу, где в неё влетел Грузовик «Исузу», а в него следом - грузовичок «Хёндай».
Водитель последнего получил травмы: предположительно мужчина сломал ногу, повредил руки, а также получил ЧМТ. Он был госпитализирован.
Другие участники в ДТП не пострадали, однако из-за аварии перекрыта полоса в сторону Москвы. Образовался многокилометровый затор.
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