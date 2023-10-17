Троим жителям Обнинска вынесли приговор за убийство незнакомца на улице

В Обнинске мужчины 21 и 27 лет, а также юноша 17 лет осуждены за убийство, которое произошло в прошлом сентябре. Об этом во вторник, 17 октября, рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло на улице Энгельса. Виновники были пьяны.

- Со слов фигурантов, им не понравилось неуважительное отношение к ним со стороны потерпевшего, - сообщили в СК. - Используя это как малозначительный повод, соучастники избили мужчину, используя металлическую телескопическую дубинку и рукоятку пневматического пистолета. После этого подсудимые с места происшествия скрылись. Мужчина скончался в больнице спустя две недели.

Двое старших убийц приговорены к 16 годам колонии строгого режима каждый. Юношу отправили на 9 лет в колонию общего режима.

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