Три девочки пострадали в ДТП в Обнинске

Управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на перекрестке улиц Усачева и Цветкова в Обнинске. Авария произошла утром 17 октября.

По предварительным данным, 45-летний водитель «БМВ» поворачивал на главную дорогу и не пропустил «Вольво».

Травмы получили три девочки, ехавшие в «БМВ». Им 8, 14 и 17 лет. Дети обратились за помощью к врачам.

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