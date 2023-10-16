В Обнинске мужчина погиб при пожаре в квартире
Как мы уже рассказывали, в Обнинске на улице Ляшенко днем 16 октября произошел пожар.
Горела квартира на первом этаже жилого дома, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, погиб 44-летний хозяин квартиры. Причины пожара устанавливаются.
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