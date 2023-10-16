Стало известно, когда включат отопление в обнинской больнице
В среду, 18 октября, в обнинской Клинической больнице №8 планируется отремонтировать систему отопления. Об этом сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.
- 70% поликлиники отапливается, в остальных помещениях работают электрические конвекторы, - прокомментировал он в понедельник. - Работы по запуску отопления силами четырех бригад велись в выходные дни, работа продолжается. К среде планируется окончание работ.
Пахоменко пообещал держать ситуацию на контроле.
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