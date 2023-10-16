Житель Обнинска украл 18 велосипедов

В Обнинске 35-летний мужчина задержан по подозрению в кражах велосипедов. Об этом в понедельник,16 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Транспорт мужчина вывозил из подъездов жилых домов, а потом продавал на улицах.

Общий ущерб составил 150 тысяч рублей. Вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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