В Обнинске частично начали отапливать КБ№8

Клиническую больницу №8, на которую ранее жаловались пациенты, частично начали отапливать. Об этом утром 12 октября сообщил министр здравоохранения Константин Пахоменко.

- В поликлинику Клинической больницы №8 частично подали отопление, отапливается 50% площадей, в том числе женская консультация, - заявил он.

Запуск отопления в остальную часть планируется к концу недели.

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