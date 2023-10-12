В Обнинске частично начали отапливать КБ№8
Клиническую больницу №8, на которую ранее жаловались пациенты, частично начали отапливать. Об этом утром 12 октября сообщил министр здравоохранения Константин Пахоменко.
- В поликлинику Клинической больницы №8 частично подали отопление, отапливается 50% площадей, в том числе женская консультация, - заявил он.
Запуск отопления в остальную часть планируется к концу недели.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!