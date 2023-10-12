Туннель в Обнинске пытаются спасти информационными щитами

В Обнинске на улицах Железнодорожной и Комсомольской установили информационные щиты, предупреждающие о скором въезде в туннель.

Ограничение по высоте там – 3 метра.

Ранее, напомним, водители грузовых автомобилей не раз застревали в туннеле, останавливая при этом движение по дороге.

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