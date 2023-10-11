Телевидение и радио временно отключат в Обнинске

В понедельник, 16 октября, в Обнинске временно не будет работать радио и телевидение. Это связано с проведением профилактических работ, сообщили в администрации.

С 2 ночи до 11 утра не будут передаваться телевизионные сигналы для каналов первого и второго мультиплексов, а также для радио «Вести».

С 5:00 до 11:00 – «Радио России», с 6:00 до 11:00 – «Маяк».

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