В Обнинске объявили о реконструкции Привокзальной площади

Привокзальную площади в Обнинске ждет реконструкция. Об этом вечером 6 октября сообщила глава администрации города Татьяна Леонова.

- С учетом большого числа закупленных городом новых автобусов Привокзальной площади со стороны микрорайона поселок Обнинское необходима реконструкция, - заявила она.

Проект транспортной развязки подготовит руководитель муниципального Обнинского пассажирского автотранспортного предприятия. По словам Леоновой, работы на площади начнутся ближе к лету 2024 года.

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