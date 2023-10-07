В Обнинске объявили о реконструкции Привокзальной площади
Привокзальную площади в Обнинске ждет реконструкция. Об этом вечером 6 октября сообщила глава администрации города Татьяна Леонова.
- С учетом большого числа закупленных городом новых автобусов Привокзальной площади со стороны микрорайона поселок Обнинское необходима реконструкция, - заявила она.
Проект транспортной развязки подготовит руководитель муниципального Обнинского пассажирского автотранспортного предприятия. По словам Леоновой, работы на площади начнутся ближе к лету 2024 года.
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