Обнинский таксист не платил за услуги ЖКХ и едва не лишился автомобиля
В Обнинске судебные приставы навестили мужчину, который задолжал за услуги ЖКХ 113 тысяч рублей.
Он работает таксистом, поэтому не обрадовался, когда приставы начали арестовывать автомобиль «Тойота Королла».
Чтобы не лишится автомобиля, мужчина погасил всю задолженность перед поставщиками ресурсов.
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