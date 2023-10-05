В Обнинске выявили мошенничество на 12 миллионов рублей

Полиция Обнинска возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве, рассказали в четверг, 5 октября, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, руководство одной из организаций подало в налоговую документы на возмещение НДС на 12 миллионов рублей. Но сведения о расходах вызвали подозрение.

По предварительным данным, компании, с которыми заключилась договоры, были фиктивными. Их формальные руководители рассказали, что подписали необходимые бумаги за вознаграждение в 10 000 рублей, но в деятельности фирм участия не принимали.

Сейчас ведется расследование.

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