В Обнинске выявили мошенничество на 12 миллионов рублей
Полиция Обнинска возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве, рассказали в четверг, 5 октября, в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, руководство одной из организаций подало в налоговую документы на возмещение НДС на 12 миллионов рублей. Но сведения о расходах вызвали подозрение.
По предварительным данным, компании, с которыми заключилась договоры, были фиктивными. Их формальные руководители рассказали, что подписали необходимые бумаги за вознаграждение в 10 000 рублей, но в деятельности фирм участия не принимали.
Сейчас ведется расследование.
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