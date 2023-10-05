В Обнинске студентка покусала соседку из-за котенка
В Обнинске студентку оштрафовали на пять тысяч рублей за нападение на соседку. Об этом сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Суд установил, что в апреле 2023 года подсудимая поругалась с соседкой по общежитию из-за котенка. В ходе конфликта девушка схватила соседку за волосы и укусила за ногу.
Судмедэкспертиза подтвердила, что рана на ноге была от зубов человека.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
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