В Обнинске студентка покусала соседку из-за котенка

В Обнинске студентку оштрафовали на пять тысяч рублей за нападение на соседку. Об этом сообщили в четверг, 5 октября, в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что в апреле 2023 года подсудимая поругалась с соседкой по общежитию из-за котенка. В ходе конфликта девушка схватила соседку за волосы и укусила за ногу.

Судмедэкспертиза подтвердила, что рана на ноге была от зубов человека.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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