Пациентка КБ-8 Обнинска: «Больница пригласила Андрея Малахова ведущим, слили кучу денег, а в единственном туалете бачок не смывает»

В редакцию нашего портала пришло обращение от подписчицы, которая поделилась с нами неприятной историей, приключившейся с ней в клинической больнице №8 ФМБА России. Девушка попросила не предавать огласке ее реальное имя, поэтому будем называть ее, например, Алиной.

Во вторник, 24 августа, молодая женщина отправилась в КБ-8, чтобы проверить спину – последнее время ее беспокоит тупая боль в пояснице.

- Утром я пришла в регистратуру, объяснила ситуацию, меня направили в доврачебный кабинет, - рассказывает девушка. – А там, как оказалось, принимают только с 15:00. Поэтому мне пришлось уехать домой, подождать, а потом приехать сюда повторно. Заняла очередь. Ровно в три часа дня сюда же подходит женщина - у нее электронная запись на 15:00. Остальные возмутились мол, какая еще электронная запись – вон, вставай в конец живой очереди и стой со всеми. Но женщина справедливо заметила, что тратить время в очередях – это уже прошлый век и разумнее пользовать современными технологиями, чтобы записываться на прием удаленно. Я с ней полностью согласилась и пропустила ее вперед, хотя по очереди должна была пойти первой.

Алина до сих пор не понимает – почему в КБ-8 не могу наладить работу с электронной записью? А если бы пришла не одна женщина, а 10 человек, записавшихся через интернет? Что тогда надо было делать остальным? Драться с ними, или ждать еще часа два, пока пройдут все по онлайн-регистратуре?

- Почему нельзя как-то разделить эти потоки? - задается справедливым вопросом обнинчанка

Но еще больше негодования Алина испытала, когда все-таки попала в доврачебный кабинет.

- Захожу, там сидит бабушка. Здороваюсь, начинаю описывать ей проблему. Она меня тут же перебивает: а зачем ты ко мне пришла, раз болит спина? Это тебе к терапевту надо! Иди в регистратуру, пусть тебя к нему направят. Я ей объясняю, что уже была в регистратуре и меня направили к ней. Но она даже слушать не стала, перебивала и не давала вставить и слова. Да еще и «тыкала» мне, как какой-то девочке. А у меня на секунду сыну уже 10 лет! Никакой культуры и взаимоуважения!

В итоге, после небольшой перепалки, сотрудница КБ-8 все-таки соизволила поинтересоваться с какой же проблемой к ней пожаловала пациентка.

- Только я сказала, что у меня болит спина, она сходу поставила мне диагноз: «Это у тебя, девочка, хондроз, потому что зарядку не делаешь!».

- "Спасибо конечно, но так-то я и сама себе могу диагноз поставить", - подумала я про себя, - говорит Алина. - А лечение какое-то будет предложено? А профессиональное обследование? Вдруг это начало какой-то другой серьезной болезни?

По словам девушки, внятного ответа на свои вопросы она так и не получила. Сотрудница больницы направила ее на рентген, который к слову, можно будет сделать только 29 августа. Также она прописала ей обезболивающее и заявила, что собирается в отпуск, а значит на повторном приеме принимать пациентку будет уже другой врач.

На том и разошлись.

Но не это добило нашу читательницу. После всех этих долгих дискуссий и мытарств, девушке, пардон, понадобилось сходить в туалет.

- Я спустилась на первый этаж и спросила у работницы, где здесь уборная? Мне объяснили как пройти, и вот там-то я и испытала позор, которого не испытывала до этого никогда, - признается Алина. – Никакого разделения на «М» и «Ж» здесь не было. Туалет один-единственный на всех! И, что самое страшное, он не работал нормально! Я четыре раза, извините, пыталась за собой смыть, но вода еле двигалась и ничего не смывала… В итоге, мне пришлось оставить все как есть и выйти…

В этот момент девушка поняла, что за дверью стоит мужчина, которому тоже надо в уборную, он туда зайдет сразу после нее и застанет там не самое приятное зрелище.

- Это унизительно и ужасно! - краснея говорит Алина. - Что за отношение к посетителям?! Ладно, мы уже привыкли к обшарпанным коридорам, темной, как в пещере, регистратуре, не говоря уже о совковых замашках сотрудников. Но не иметь нормального туалета – это уже просто беспредел! Я знаю, что на минувших выходных ФМБА провело в Обнинске фестиваль здоровья. Больница пригласила Андрея Малахова ведущим, слили кучу денег, а в единственном туалете бачок не смывает! У меня предложение: может, вы, прежде, чем фесты проводить, хотя бы самые необходимые помещения в поликлинике отремонтируете? Сделаете цивилизованные кабинки в туалете, вставите яркие лампочки в регистратуре, чтобы не было, как в склепе?

Руководителя КБ-8 Сергея КУРДЯЕВА огорчают подобные замечания со стороны посетителей. Ведь, по его словам, руководство больницы делает очень многое, чтобы повысить комфорт и качество услуг для пациентов, но привести в порядок все и сразу, увы, не получится ни у кого.

Что же касается трат на фестиваль здоровья и в частности на услуги популярного телеведущего, то, со слов Сергея Михайловича, «никаких денег потрачено не было, Малахова просто пригласили по дружбе». Остальные расходы взяло на себя федеральное агентство.

В этом году, по его словам, будет проведен капитальный ремонт всей входной группы поликлиники, так что первый этаж с регистратурой точно станут более привлекательными.

Подробнее об этом нам рассказал заведующий поликлиникой №1 Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.

Во-первых, Кирилл Николаевич признал проблему. Да, туалет на этаже, действительно, только один. Дело в том, что здание больницы типовое и оно изначально не предусматривало большое количество санитарных комнат. Более того, по его словам, эта проблема актуальна и для женской консультации. Недавно там сломалась одна из двух уборных. Увы, но, изношенные сети иногда дают сбой. Поэтому посетителям придется потерпеть во всех смыслах.

По словам Кирилла Фогельзанга, проведение капремонта позволит увеличить количество туалетов на этаже регистратуры до двух, и тогда их можно будет уже разделить на мужской и женский.

Звучит убедительно, а потому внушает оптимизм. Но сколько красивых речей мы с вами слышали и от предыдущих руководителей... А по факту - какие бы перемены не происходили, в глобальном смысле кардинальных изменений многие горожане так и не видят. Но может это только нам так кажется? Как считаете, стало ли что-то лучше в КБ-8 с приходом нового руководство? Верите ли вы в его успехи?

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