Обнинская актриса сыграла главную роль в фильме «Гардемарины 1787. Мир»

В четверг, 5 октября, в российских кинотеатрах начнут показывать новый фильм «Гардемарины 1787. Мир». Это новое кино о всех тех же гардемаринах с Дмитрием Харатьяном и Михаилом Боярским.

Одну из главных ролей исполнила 22-летняя актриса из Обнинска Ника Здорик. Это ее первая роль на большом экране, ранее девушка снималась в нескольких сериалах.

- 4 года мы ждали и вот! Наконец! – написала она на своей странице в ВК.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.