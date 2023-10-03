В Обнинске ищут 100 миллионов на реконструкцию южного въезда

В Обнинске 2 октября на планерке в городской администрации в очередной раз обсуждали проблему реконструкции южного въезда.

Как пояснил заместитель главы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов, ранее уже не раз поднимался вопрос проектирования, но ничего не получилось. Возле тоннеля находится охранная зона газопровода высокого давления, а также там проходит узкая «горловина» станции.

Но варианты есть. Правда, на работы необходимо порядка 100 миллионов рублей. В бюджете Обнинска таких денег нет. Их будут искать в области или на федеральном уровне. При этом планируется, что работы должны пройти одновременно с реконструкцией Киевской трассы в этом районе.

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