В одной из школ Обнинска ученики остались без уроков физики

В социальных сетях родители детей, обучающихся в школе №18 города Обнинска бьют тревогу из-за отсутствия учителя физики.

- У ребят из 8 класса не было ещё ни одного урока физики. Учителя нет, - пишет Елена Иванова. - Администрация в поиске, а ведь уже середина четверти.

Обеспокоенным родителям ответили представители Министерства образования Калужской области.

- Администрация школы сейчас меняет расписание, чтобы уроки вел другой учитель физики 18-й школы, - прокомментировали в минобре. - Прогнозируем, что до конца четверти кадровый вопрос удастся решить.

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