Количество автобусных рейсов между Малоярославцем и Обнинском собираются увеличить

На днях наша читательница рассказала о проблеме с транспортом в Малоярославце.

- Безобразие! в Малоярославце утром на работу не уехать! – поделилась она своей болью. - И так каждое утро! Маршруток до Обнинска нет, должны стоять как минимум три маршрутки сразу! Все едут на работу, на учебу. Постоянно набивается полная маршрутка, как только ее дождешься!

После публикации жалобы ситуацию прокомментировали в министерстве транспорта Калужской области. Там заявили, что количество автобусов может быть увеличено.

- В настоящее время от автостанции Малоярославца до кассового пункта Обнинск выполняется движение по маршрутам «Обнинск - Малоярославец» N 235-ОЗ и N 609-КО, - пояснили в министерстве. - В период с 06:00 до 09:00 по маршруту N 235-ОЗ из Малоярославца отправления в 6:40, 8:00, по маршруту N 609-КО - в 07:10, 8:15. В настоящее время перевозчиком рассматривается возможность увеличения количества отправлений в утренние часы.

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