В Обнинске сезон фонтанов завершится светомузыкальным шоу

Вечером в субботу, 30 сентября, в Обнинске состоится закрытие сезона фонтанов. Об этом сообщили в администрации города.

В 21:00 на фонтане на улице Победы начнется финальное в этом году светомузыкальное шоу.

- Для закрытия сезона подготовлено специальное музыкальное сопровождение из четырех частей: шедевры мировой классики, любимые саундтреки к мультфильмам и кино, современные композиции и работы обнинских музыкантов, - пояснили в администрации.

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