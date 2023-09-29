В Обнинске женщину зажало между «Матизом» и забором

Около 9:40 утра в пятницу, 29 сентября, ДТП произошло на улице Белкинской в Обнинске. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщению очевидцев, женщина открыла и завела свой «Дэу Матиз», не залезая полностью в машину. В этот момент автомобиль покатился и потянул за собой водителя. Женщину зажало между машиной и забором.

С места аварии в тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу.

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