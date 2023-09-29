В Обнинске сирены завоют 4 октября

В среду, 4 октября, в Обнинске пройдет проверка системы оповещения, сообщили в городской администрации.

С 10:40 до 10:44 завоют сирены.

Также в 10:43 будут перехватываться сигналы радио и телевидения.

- Это плановая проверка, просим жителей Обнинска сохранять спокойствие, - предупредили в администрации.

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