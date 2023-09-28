В Обнинске водитель «Киа» сбила женщину с ребенком на переходе

Около 17:30 в среду, 27 сентября, на улице Гагарина в Обнинске в ДТП пострадали 41-летняя женщина и четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №57 ехавшая в сторону улицы Белкинской 44-летняя женщина за рулем «Киа» сбила женщину с ребенком на нерегулируемом переходе.

Пострадавшие с травмами попали в больницу.

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