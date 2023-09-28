Обнинск вошел в топ-15 лучших городов для ведения бизнеса

Обнинск занял 14 место из 30 в рейтинге лучших городов России для ведения бизнеса. Результаты исследования 28 сентября опубликовало издание Forbes.

Основные критерии рейтинга – количество субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношение средней зарплаты к прожиточному минимуму.

- Москва, Санкт-Петербург и города Подмосковья в рейтинге не учитывались, но и без них наша позиция выглядит серьёзно: выше только «милионники», областные, крупные промышленные и туристические центры, - прокомментировала рейтинг глава администрации Татьяна Леонова.

В Обнинске в секторе малого и среднего предпринимательства работает почти 3000 предприятий и более 4500 индивидуальных предпринимателей: это почти половина всего занятого населения. Объем их выручки превышает 100 миллиардов рублей - более 40% суммарной выручки предприятий и организаций города.

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