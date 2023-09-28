Житель Обнинска за деньги зарегистрировал в квартире 192 мигранта

В Обнинске полиция завершила расследование уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 39-летний мужчина зарегистрировал у себя в квартире 192 иностранца. Но никто из этих людей там не проживал.

С каждого мигранта мужчина брал по 1000 рублей.

Обнинцу грозит до трех лет лишения свободы.

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