В среду, 27 сентября, в возрасте 68 лет в Обнинске умерла директор школы №7 Татьяна Бурмистрова. Об этом сообщили в администрации города.

48 лет своей жизни Бурмистрова проработала педагогом. Школу №7 возглавляла с 2011 года.

Прощание с Татьяной Анатольевной пройдет 29 сентября в 11:00 в Храме Рождества Христова (Обнинск, ул. Энгельса, 12).

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