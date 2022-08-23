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В Обнинске коммунальщики вместо травы косят голую землю

Диана Коршикова
Опубликовано: 23.08.2022 15:25 1 190
В Обнинске коммунальщики вместо травы косят голую землю

Во вторник, 23 августа, в редакцию нашего портала обратился пенсионер, который в районе тротуара между Энгельса и Аксенова, снял на видео странное поведение сотрудника коммунальной службы. Вместо того, чтобы стричь траву, работник орудовал газонокосилкой по… голой земле, поднимая пыль! 

То есть да, когда-то на этом месте, возможно, действительно был газон, но сейчас здесь высохшая трава не более нескольких сантиметров высотой! Пожилой обнинец возмутился во-первых, тому, что сотрудник сферы ЖКХ занят совершенно бесполезной работой. А во-вторых, что подобное варварское отношение к зеленым насаждениям приводит к ужасным последствиям. 

- Из-за того, что трава совсем короткая, в ней не может задерживаться влага, которая питает почву. Из-за этого наши газоны превращаются в пустыню, - рассуждает пенсионер. - На улице и так жара, растения надо поливать, а у нас вместо этого их наоборот добивают! 

Вице-мэр по коммунальным вопросам Игорь Раудуву, комментируя нам эту ситуацию, заявил, что человек на видео является сотрудником управляющей компании и он явно переусердствовал с покосом травы. 

- По нормативам, она должна быть не выше 10-15 сантиметров, - говорит Раудуве. – Норматива по ее нижнему пределу нет, но такого как на видео, быть точно не должно. 

Игорь Винцентасович пообещал, что свяжется с руководством УК, чтобы те проконтролировали работу своего сотрудника.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 23.08.2022 15:25 1 190
Тэги: обнинск благоустройство
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