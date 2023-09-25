Житель Обнинска украл из магазина 11 флаконов с шампунем
В Обнинске мужчина задержан за кражу 11 флаконов шампуня и бальзама для волос из магазина. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в полиции.
Найти подозреваемого помогли записи с камер наблюдения.
Общий ущерб оценили в 3000 рублей. 34-летнему обнинцу грозит до двух лет лишения свободы.
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