Житель Обнинска украл из магазина 11 флаконов с шампунем

В Обнинске мужчина задержан за кражу 11 флаконов шампуня и бальзама для волос из магазина. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в полиции.

Найти подозреваемого помогли записи с камер наблюдения.

Общий ущерб оценили в 3000 рублей. 34-летнему обнинцу грозит до двух лет лишения свободы.

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