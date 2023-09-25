В Обнинске приставы арестовали на дороге девять машин

Судебные приставы провели на дорогах Обнинска совместный рейд с ГИБДД. Об его итогах сообщили в понедельник, 25 сентября, в управлении ФССП по Калужской области.

За не сколько часов инспекторы остановили около 100 машин. Девять автомобилей должников арестовали на месте. У их владельцев есть 10 дней, чтобы вернуть деньги.

Кроме того, 15 водителям вручили требования явиться на прием к судебным приставам.

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