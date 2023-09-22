Житель Обнинска пытался встретиться с проституткой и потерял 150 тысяч рублей

В Обнинске мужчина стал жертвой телефонных мошенников, когда пытался вызвать проститутку. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Обнинец нашел объявление в интернете и оставил свой номер телефона. Ему позвонила девушка. Она попросила внести предоплату, оплатить страховку и медицинскую справку. Всего мужчина отдал 150 тысяч рублей. Но часть девушка обещала вернуть при встрече.

Однако никакого интима не состоялось. По телефону девушка требовала все новых переводов денег и переносила встречу. Только после этого обнинец понял что общался с мошенницей.

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