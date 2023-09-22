Дефицит бюджета Обнинска увеличился до 272 миллионов рублей
Дефицит бюджета Обнинска на 2023 год увеличился на 179 миллионов рублей - до 272, 9 миллионов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в городском собрании.
Покрывать дефицит будут за счет денег, которые оставались с прошлого года, пояснили депутаты.
По уточненным данным, доходы Обнинска в нынешнем году составят около 6,3 миллиарда рублей, расходы – 6,6 миллиарда.
Дополнительное финансирование выделено на организацию пассажирских перевозок, содержание улично-дорожной сети, ремонт подземного перехода.
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