Дефицит бюджета Обнинска увеличился до 272 миллионов рублей

Дефицит бюджета Обнинска на 2023 год увеличился на 179 миллионов рублей - до 272, 9 миллионов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в городском собрании.

Покрывать дефицит будут за счет денег, которые оставались с прошлого года, пояснили депутаты.

По уточненным данным, доходы Обнинска в нынешнем году составят около 6,3 миллиарда рублей, расходы – 6,6 миллиарда.

Дополнительное финансирование выделено на организацию пассажирских перевозок, содержание улично-дорожной сети, ремонт подземного перехода.

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