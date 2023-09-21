Жительница Обнинска перечислила мошенникам 10 миллионов рублей

Жительница Обнинска стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 10 миллионов рублей. Об этом случае в четверг, 21 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику службы безопасности банка». Он сказал, что кто-то оформил на жительницу Обнинска кредит на миллион рублей. Чтобы его погасить, он попросил оформить встречный займ на такую же сумму. Но пенсионерка имела дома такую сумму наличными. Через банкомат она перевела деньги на чужой счет.

Однако звонки не прекратились. Под таким же предлогом женщина отдала мошенникам еще 9 миллионов рублей, которые одолжила у знакомых.

Только после этого жительница Обнинска поняла, что общалась с преступниками.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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