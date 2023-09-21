Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск

Жительница Обнинска перечислила мошенникам 10 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 21.09.2023 11:13 2 340
Жительница Обнинска перечислила мошенникам 10 миллионов рублей

Жительница Обнинска стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 10 миллионов рублей. Об этом случае в четверг, 21 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Пенсионерка поверила позвонившему ей «сотруднику службы безопасности банка». Он сказал, что кто-то оформил на жительницу Обнинска кредит на миллион рублей. Чтобы его погасить, он попросил оформить встречный займ на такую же сумму. Но пенсионерка имела дома такую сумму наличными. Через банкомат она перевела деньги на чужой счет.

Однако звонки не прекратились. Под таким же предлогом женщина отдала мошенникам еще 9 миллионов рублей, которые одолжила у знакомых.

Только после этого жительница Обнинска поняла, что общалась с преступниками.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 21.09.2023 11:13 2 340
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru