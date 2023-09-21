В Обнинске начался ремонт дублера улицы Гагарина
На дублере улицы Гагарина в Обнинске сняли старый асфальт. В четверг, 21 сентября, фото опубликовала городская администрация.
Покрытие отфрезеровано на участке от дома №57 до дома №21.
- Здесь будет уложено более 650 погонных метров нового полотна, - пояснили чиновники.
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