В Обнинске начался ремонт дублера улицы Гагарина

На дублере улицы Гагарина в Обнинске сняли старый асфальт. В четверг, 21 сентября, фото опубликовала городская администрация.

Покрытие отфрезеровано на участке от дома №57 до дома №21.

- Здесь будет уложено более 650 погонных метров нового полотна, - пояснили чиновники.

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