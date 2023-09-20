В Обнинске появилась атомная клумба
В городе Обнинск Калужской области появилась атомная клумба. Завершается благоустройство круга на пересечении проспектов Маркса и Ленина, сообщила 20 сентября глава местной администрации Татьяна Леонова.
Светильники и шаровидные туи сложены на ней в композицию в виде атома.
На данный момент там поставили 48 шарообразных светильников и высадили 84 туи. Но света будет еще больше. Всего в планах 87 светильников.
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