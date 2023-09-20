Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск

Обнинские гимнастки завоевали медали в Подмосковье

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 20.09.2023 13:55 0 158
Обнинские гимнастки завоевали медали в Подмосковье

На днях в подмосковном Ступино прошло первенство по художественной гимнастике «Вдохновение». Успешно на этом турнире выступили представительницы Обнинска, рассказали 20 сентября в городской администрации.

В командных выступлениях четыре комплекта медалей завоевали воспитанницы Елены Хрычевой и Ларисы Титовой:

  • «Искра» - 1 место (МС);
  • «Альтаир» - 2 место (КМС);
  • «Антре» - 1 место (2 разряд);
  • «Арабэск» - 3 место (3 разряд).

Победителями и призерами в личных упражнениях стали:

  • Ксения Медведева - 1 место (2016 г.р., тренер Лариса Титова)
  • Мелисса Карапетян - 2 место (2018 г.р., тренер Алина Алмазова);
  • Татьяна Степанцова - 1 место (2015 г.р., тренер Алина Алмазова);
  • Юлия Воронкова - 1 место (2013 г.р., тренер Алина Алмазова);
  • Дарья Власова - 2 место (2012 г.р., тренер Алина Алмазова);
  • Анна Лахтикова - 1 место (2011 г.р., программа КМС, тренер Алина Алмазова).

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 20.09.2023 13:55 0 158
Тэги: спорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru