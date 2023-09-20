Обнинские гимнастки завоевали медали в Подмосковье

На днях в подмосковном Ступино прошло первенство по художественной гимнастике «Вдохновение». Успешно на этом турнире выступили представительницы Обнинска, рассказали 20 сентября в городской администрации.

В командных выступлениях четыре комплекта медалей завоевали воспитанницы Елены Хрычевой и Ларисы Титовой:

«Искра» - 1 место (МС);

«Альтаир» - 2 место (КМС);

«Антре» - 1 место (2 разряд);

«Арабэск» - 3 место (3 разряд).

Победителями и призерами в личных упражнениях стали:

Ксения Медведева - 1 место (2016 г.р., тренер Лариса Титова)

Мелисса Карапетян - 2 место (2018 г.р., тренер Алина Алмазова);

Татьяна Степанцова - 1 место (2015 г.р., тренер Алина Алмазова);

Юлия Воронкова - 1 место (2013 г.р., тренер Алина Алмазова);

Дарья Власова - 2 место (2012 г.р., тренер Алина Алмазова);

Анна Лахтикова - 1 место (2011 г.р., программа КМС, тренер Алина Алмазова).

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