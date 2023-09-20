В Обнинске нашли живой пропавшую 85-летнюю женщину

В Обнинске удалось обнаружить живой 85-летнюю женщину, которая ушла из дома и исчезла 17 сентября. Об этом утром в среду рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

- Найдена, жива! Спасибо всем за репосты, - говорится в сообщении волонтеров.

Что именно произошло с пенсионеркой, пока не уточняется.

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