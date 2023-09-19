В Обнинске женщина отдала мошенникам 2 миллиона рублей

Жительница Обнинска стала очередной жертвой мошенников, потерявшей крупную сумму. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в полиции.

Женщина работает в частной клинике. От имени директора ей пришло сообщение, что вскоре нужно ждать звонка от куратора из министерства здравоохранения. Жительница Обнинска этому поверила.

Затем поступил звонок якобы от министерского работника. Тот сказал, что теперь нужно ждать связи с сотрудником ФСБ, а уже этот человек убедил женщину перевести на чужой счет 2 миллиона рублей.

Только после этого жертва поняла, что общалась с мошенниками.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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