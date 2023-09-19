В Обнинске спасатели сняли с дерева домашнего соболя

Во дворе №76 на проспекте Маркса в Обнинске спасатели выручили соболя Симбу.

Домашний питомец зацепился поводком за ветки дерева на уровне 3-4 этажа и не смог самостоятельно спуститься, рассказали во вторник, 19 сентября, в администрации города.

- Хозяйка соболя вызвала на помощь спасателей, - пояснили в администрации. - Прибывшие на место Максим Кальченко и Валерй Караченков сняли Симбу с дерева, спасибо!

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