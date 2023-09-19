Жителям Обнинска пообещали улучшение запаха
В понедельник, 18 сентября, на планерке в администрации Обнинска вновь обсуждалась проблема неприятного запаха в городе.
По словам чиновников, на очистных сооружениях две последние недели ведется очистка отстойников, что усиливает вонь. Но эти работы должны скоро завершить, после чего ситуация улучшится.
- Далее будут произведены работы по восстановлению активного ила, - пояснили в администрации. - До конца года в планах ввести в строй еще один первичный отстойник, чтобы лучше производить очистку. Оборудование уже закуплено.
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