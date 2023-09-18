В Обнинске женщина и ребенок пострадали в «Опеле», который врезался в столб
Около 16:35 в понедельник, 18 сентября, в Обнинске на проспекте Маркса произошло ДТП в районе дома №114, сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, женщина за рулем «Опеля» врезалась в столб.
Пострадала сама водитель, а также ехавший с ней семилетний ребенок. Они доставлены в больницу.
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