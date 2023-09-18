В Обнинске два новых светофора установят до 30 ноября

Светофоры на перекрестках проспекта Ленина и улицы Славского, а также улицы Славского и бульвара Антоненко появятся в Обнинске до 30 ноября. Об этом сообщили в понедельник на планерке в городской администрации.

- Был разработан и согласован с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску проектно-сметный расчет обустройства светофорных объектов, - пояснили чиновники.

Напомним, на прошлой неделе на перекрестке улицы Славского и проспекта Ленина в Обнинске насмерть сбили молодого парня, который шел по нерегулируемому переходу.

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