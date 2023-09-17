В Калужской области встретили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков

В воскресенье, 17 сентября, глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова поздравила земляков с 80-летием освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

- Мужественно и стойко, в кровавой борьбе наши герои освобождали города и деревни после 716 дней оккупации, - сказала глава администрации. - Гордимся нашими дедами и отцами, освободившими родную землю.

Татьяна Леонова отметила, что в этот день память о погибших почтили на Безымянной высоте - рубеже воинской славы в Куйбышевском районе, и в каждом уголке Калужской области.

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