В Обнинске срежут аварийные деревья возле усадьбы Бугры
Во вторник, 19 сентября, в Обнинске начнутся работы на территории усадьбы Бугры. Об этом сообщили в администрации города.
Там собираются вырубить аварийные деревья, которые представляют угрозу для людей.
Планируется, что работы будут выполнены до 20 октября.
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