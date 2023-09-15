В Обнинске срежут аварийные деревья возле усадьбы Бугры

Во вторник, 19 сентября, в Обнинске начнутся работы на территории усадьбы Бугры. Об этом сообщили в администрации города.

Там собираются вырубить аварийные деревья, которые представляют угрозу для людей.

Планируется, что работы будут выполнены до 20 октября.

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