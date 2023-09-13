Жители Обнинска жалуются на водителей автобусов: превышают скорость, не пользуются поворотниками и хамят
В среду, 13 сентября, жительница наукограда Александра М. написала в ЦУР большой комментарий с криком о помощи. Причина волнения девушки – поведение водителей автобусов.
- Я ехала по улице Ленина и поравнявшись со стоящим на остановке автобусом чуть не получила удар в правый бок, так как водитель резко и без поворотника начал выезжать на проезжую часть, - жалуется местная жительница. На другой остановке он также не включил поворотник, а когда я сделала ему замечание, он начал кричать и говорить, что я обязана его пропустить.
Александра находится в недоумении, так как угадать маневры стоящего автобуса без поворотника невозможно. По словам девушки, как только она включила камеру, хам отвернулся и перестал кричать.
Также местная жительница рассказала, что ситуация с поворотниками «патовая» уже долгое время и водители часто нарушают скоростной режим.
- Они летают по старому городу на такой скорости, на которой не ездят обладатели легковушек, - отметила Александра.
Также девушка рассказала нам ситуацию, которая удивила ее до глубины души.
- При мне автобус остановился возле жилого многоквартирного дома и посадил двух девчонок, хотя две минуты назад сажал пассажиров на остановке, - негодует Александра. – Из-за этого собралась пробка.
Александра отмечает, что многие водители разговаривают по телефону, курят во время поездок.
- Всем своим видом показывают, что делают одолжение людям, хотя это их прямые рабочие обязанности, - рассказала девушка.
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