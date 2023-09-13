Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск

Жители Обнинска жалуются на водителей автобусов: превышают скорость, не пользуются поворотниками и хамят

Софья Фирсова, фото прислал читатель
Опубликовано: 13.09.2023 17:03 0 266
Жители Обнинска жалуются на водителей автобусов: превышают скорость, не пользуются поворотниками и хамят

В среду, 13 сентября, жительница наукограда Александра М. написала в ЦУР большой комментарий с криком о помощи. Причина волнения девушки – поведение водителей автобусов.

- Я ехала по улице Ленина и поравнявшись со стоящим на остановке автобусом чуть не получила удар в правый бок, так как водитель резко и без поворотника начал выезжать на проезжую часть, - жалуется местная жительница. На другой остановке он также не включил поворотник, а когда я сделала ему замечание, он начал кричать и говорить, что я обязана его пропустить.

Александра находится в недоумении, так как угадать маневры стоящего автобуса без поворотника невозможно. По словам девушки, как только она включила камеру, хам отвернулся и перестал кричать.

Также местная жительница рассказала, что ситуация с поворотниками «патовая» уже долгое время и водители часто нарушают скоростной режим.

- Они летают по старому городу на такой скорости, на которой не ездят обладатели легковушек, - отметила Александра.

Также девушка рассказала нам ситуацию, которая удивила ее до глубины души.

- При мне автобус остановился возле жилого многоквартирного дома и посадил двух девчонок, хотя две минуты назад сажал пассажиров на остановке, - негодует Александра. – Из-за этого собралась пробка.

Александра отмечает, что многие водители разговаривают по телефону, курят во время поездок.

- Всем своим видом показывают, что делают одолжение людям, хотя это их прямые рабочие обязанности, - рассказала девушка.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Софья Фирсова, фото прислал читатель
Опубликовано: 13.09.2023 17:03 0 266
Тэги: общество авто транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru