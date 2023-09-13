В Обнинске сбитый на проспекте Ленина пешеход остается в тяжелом состоянии

Как мы уже рассказывали, вечером 11 сентября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Славского в Обнинске на переходе сбили молодого мужчину. На данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в среду в прокуратуре Калужской области.

В больницу пострадавшего доставили без сознания.

По предварительным данным, его сбил 22-летний водитель «Ауди», который ехал по проспекте со значительным превышением скорости.

Возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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