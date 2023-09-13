Жительница Обнинска отпраздновала 100-летний юбилей

В среду, 13 сентября, в Обнинске исполнилось 100 лет Анне Григорьевне Баландиной, сообщили в администрации города.

Она родилась в 1923 году в селе Семеновка Федоровского района Саратовской области.

В 1942 году окончила 10 классов, а в 1943 году была призвана в армию. После месячного карантина Анна Григорьевна приняла присягу. Пройдя курсы радио-телеграфиста, отправилась служить на второй Белорусский фронт, в 71 отдельный батальон ПВО. В сентябре 1945 года уволена в запас.

Через год Анна Григорьевна уехала с мужем в Заполярный круг. А в 1960 году вместе приехали в Обнинск, где женщина начала свою работу в Госстрахе, а затем в ФЭИ.

Анна Григорьевна награждена орденом Отечественной славы 3 степени, медалью за Победу над Германией, а также медалью в честь 70-летия освобождения Беларуси.

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