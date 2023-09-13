В Обнинске вонючий грунт вывезут 13 сентября

В среду, 13 сентября, в Обнинске собираются завершить работы по вывозу грунта на месте разлива стоков у домов №6 на улице Левитана и №12 на улице Славского. Об этом сообщили в администрации города.

- Это стало причиной временного присутствия неприятного запаха, на который поступают жалобы от жителей, - пояснили чиновники.

Скопившиеся стоки обещают откачать, а на месте разлива провести повторную дезинфекцию.

Полностью работы должны завершиться до 25 сентября.

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