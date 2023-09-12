Жителей Обнинска попросили оценить обновленную площадь перед Домом ученых

Во вторник, 12 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша записал видеообращение с обновленной площади перед Домом ученых.

Он попросил жителей наукограда оценить то, что там сделали в рамках благоустройства.

- Помню, как в 90-е годы на этом месте перед Домом ученых в Обнинске горожане сажали картошку. Сегодня эта территория заметно преобразилась, - отметил Шапша. - Зелено, уютно. Лужайки, мощеная площадь, дорожки, освещение. На почетном месте – тот самый, знаменитый Обнинский дуб. Конечно, хотелось бы услышать ваше мнение, дорогие жители наукограда. Как вам обновленная площадь?

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.