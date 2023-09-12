В Обнинске устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе

В Обнинске продолжаются работы по устранению последствий разлива сточных вод в районе домов по улице Левитана, 6 и Славского, 12 после аварии на канализационном коллекторе в Заовражье, сообщили во вторник, 12 сентября, в местной администрации.

На территории уже была проведена дезинфекция, в данный момент ведутся работы по удалению верхнего слоя земли.

После откачки стоков место разлива повторно дезинфицируют. Работы планируют завершить до 25 сентября.

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