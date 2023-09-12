В Обнинске установят новый светофор на проспекте Ленина
До конца года в Обнинске планируется установить светофоры на пересечении проспекта Ленина с улицей Славского и бульваром Антоненко. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в городской администрации.
- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, параллельно идет согласование с ресурсными службами, - пояснили чиновники в ответ на жалобы местных жителей в соцсетях.
Напомним, вечером 11 сентября на нерегулируемом переходе молодой водитель «Ауди» сбил пешехода на переходе.
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