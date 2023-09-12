В Обнинске установят новый светофор на проспекте Ленина

До конца года в Обнинске планируется установить светофоры на пересечении проспекта Ленина с улицей Славского и бульваром Антоненко. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили в городской администрации.

- Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, параллельно идет согласование с ресурсными службами, - пояснили чиновники в ответ на жалобы местных жителей в соцсетях.

Напомним, вечером 11 сентября на нерегулируемом переходе молодой водитель «Ауди» сбил пешехода на переходе.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.