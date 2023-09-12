В Обнинске водитель «Ауди» сбил пешехода на зебре

Около 20:20 в понедельник, 11 сентября, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Славского в Обнинске сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Человек попал под колеса легкового автомобиля «Ауди».

Судя по видео с камеры наблюдения, которое появилось в сети, пешеход шел по нерегулируемому переходу, а водитель легковушки двигался с высокой скоростью. Сбитого мужчину отбросило на несколько метров.

По предварительным данным, пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице.

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